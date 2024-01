Nainggolan conferma: “De Rossi sorprenderà. Mi fa male vedere la Roma cosi”

Intervenuto a una diretta social su Instagram, Radja Nainggolan ha parlato dell’arrivo in panchina di Daniele De Rossi alla Roma: “Mi fa male vedere la Roma in questa posizione, sono andato tre volte allo stadio quest’anno e ho visto una squadra che non faceva un tiro in porta. I primi responsabili sono sempre i calciatori, solo che nel mondo del calcio si taglia sempre l’allenatore per primo. Sono convinto che Daniele sorprenderà: l’ho avuto e conosco le sue idee”.

Nainggolan: “Alla Spal piangevano per lui”

Poi sull’esperienza alla Spal: “Quando sono stato a Ferrara e lo hanno esonerato vedevo tutti i calciatori che piangevano per lui, perché l’importanza che Daniele dava ad ognuno di noi era incredibile. Si vedeva che voleva giocare in una certa maniera, ma non aveva i giocatori adatti. Questa è stata la ragione della sua fine con la Spal, perché tutti vedevano come voleva giocare, ma se poi non hai il materiale umano adatto diventa difficile”.