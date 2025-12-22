Napoli-Bologna, probabili formazioni e dove vedere in chiaro la finale di Supercoppa italiana

Questa sera a Riyhad andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli-Bologna. Il match è in programma oggi, lunedì 22 dicembre, alle ore 20, arbitro della gara Colombo.

Napoli-Bologna, probabili formazioni

La formazione allenata da Antonio Conte arriva dal match della semifinale dove ha battuto il Milan per 2-0. I rossoblù hanno battuto l’Inter ai calci di rigore, arrivano alla finale di Supercoppa dopo aver trionfato già in coppa Italia e sperano nell’impresa storica.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Elmas. Allenatore: Conte.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vedere Napoli-Bologna

La sfida tra Napoli e Bologna è in programma oggi, lunedì 22 dicembre, alle ore 20 sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Mediset, in particolare su Italia 1. Il match sarà dunque visibile in chiaro e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.