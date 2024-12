Napoli-Lazio, le scelte di Conte e Baroni: le formazioni

Secondo scontro settimanale tra Napoli e Lazio. La gara di Coppa Italia ha visto trionfare i biancocelesti per 3-1 all’Olimpico, con conseguente approdo al turno successivo della competizione. Torna l’undici titolare di Antonio Conte. Meret tra i pali, alle spalle di Rrahmani e Buongiorno al centro della difesa, supportati da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. In mezzo al campo Lobotka, coadiuvato da Anguissa e McTominay. In avanti Politano e Kvaratskhelia ai lati di Lukaku. Baroni manca in panchina il protagonista della serata di coppa nazionale: Noslin. In attacco c’è Castellanos, sostenuto da Isaksen, Dia e Zaccagni sulla trequarti campo. A centrocampo Guendouzi e Dele-Bashiru. Difesa con Gila e Romagnoli centrali, Lazzari e Nuno Tavares sulle fasce. Tra i pali c’è Provedel.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni