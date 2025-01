Napoli – Verona, le probabili formazioni e dove vederla

Napoli tra primato da conservare, con possibile allungo ai danni dell’Atalanta, uscita con un pari dalla trasferta di Udinese, e notizie di mercato che vedono Kvaratskhelia sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Buon momento per i partenopei, che arrivano alla gara con un filotto di quattro vittorie consecutive e la volontà di vendicare il 3-0 del Bentegodi. Due i risultati utili per i veneti, reduci da un pari contro l’Udinese e una vittoria sul campo del Bologna. La gara, in programma domenica alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Napoli – Verona, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Belahyane, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti