Non basta il cuore del Venezia (1-0). Lautaro (e il Var) portano l’Inter a -1 dal Napoli

L’Inter fa la partita con il Venezia che aspetta e prova a ripartire in contropiede per fare male. I nerazzurri ci provano prima sugli sviluppi di corner con Lautaro che sfila sul primo palo ma la deviazione dell’argentino finisce sul fondo. Al 28′ c’è una delle due più grandi occasioni del primo tempo con Dumfries che serve un rigore in movimento per Mkhitaryan che però tira col mancino centrale e trova la respinta di Stankovic. L’altra capita al 41′ a favore del Venezia sul destro di Oristanio che da due passi calcia e costringe Sommer agli straordinari.

Lautaro decide la sfida col Venezia

Dopo sette minuti della ripresa viene annullato col Var il gol a Mkhitaryan per fuorigioco di Dimarco autore dell’assist. Partita che improvvisamente si accende con una doppia occasione per Pohjanpalo nell’arco di tre minuti con una super risposta di Sommer nella prima. Al 57′ Mkhitaryan spreca un tap-in dal centro dell’area. Il vantaggio arriva al 65′ con Lautaro che sfrutta uno splendido cross sul secondo palo di Dimarco sul quale non può nulla Stankovic. Nel finale prova il forcing il Venezia complice anche alcuni errori di gestione dell’Inter e trova anche il pareggio al 98′ con Sverko se non fosse che arriva la chiamata del Var che segnala un tocco con il braccio del difensore della squadra ospite. Inzaghi si porta a -1 da Conte in attesa del big match.

Tabellino del match

Reti: 65′ Lautaro

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni (70′ Bisseck); Dumfries, Barella (70′ Calhanoglu), Zielinski (84′ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (76′ Darmian); Thuram, Lautaro (71′ Taremi). All. Inzaghi

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare (46′ Sverko), Svoboda, Idzes; Zampano (77′ Ellertsson), Nicolussi Caviglia (83′ Yeboah), Andersen (77′ Duncan), Crnigoj (46′ Busio), Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

Arbitro: Maria Ferrieri Caputi

Ammoniti: 31′ Pavard, 49′ Zampano, 98′ Frattesi