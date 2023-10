Sfida fondamentale in chiave qualificazione a UEFA Euro 2024 quella tra Norvegia e Spagna, in programma questa sera alle 20.45 all’Ullevaal Stadion di Oslo. Squadre divise da due punti, con la Spagna che, tuttavia, ha disputato una partita in meno. Nazionale norvegese costretta a vincere per sperare nella qualificazione diretta, senza passare dai play-off; Furie Rosse, forti della vittoria contro la Scozia, provano ad inseguire il primo posto, ora distante solo tre lunghezze. La gara d’andata, giocato lo scorso marzo, è terminato 3-0 per gli spagnoli con doppietta di Joselu e rete di Olmo. Il match sarà visibile, in chiaro, su Canale 20 e Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Meling; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, O. Solbakken. CT. S. Solbakken.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Balde; Fabian Ruiz, Rodri, Gavi; Ferran Torres, Morata, Oyarzabal. CT. de la Fuente.