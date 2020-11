Notizie Inter – Duro confronto con Vidal: cosa rischia il cileno

Arturo Vidal è stato uno dei protagonisti, in negativo, nella serata da incubo di ieri sera della compagine nerazzurra. Il cileno ha esagerato nelle proteste dopo un intervento nei confronti di Varane, non sanzionato dall’arbitro Taylor, che lo ha spedito negli spogliatoi per doppia ammonizione. Il rosso, che non ha aiutato i nerazzurri per provare a ribaltare il risultato, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, costerà una multa pesante all’ex Juventus e Barcellona come scrive.