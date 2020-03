Nuova Zelanda-Italia finisce 0-3 Tabellino ed Highlights

Nuova Zelanda-Italia Tabellino Highlights | Una partita a senso unico, condotta con la consapevolezza tipica delle grandi squadre. La Nazionale di Milena Bertolini continua la sua striscia di vittorie – iniziata nelle qualificazioni europee – e con il 3-0 alla Nuova Zelanda conquista la finale dell’Algarve Cup. Dopo il gol della solita Girelli e il rigore parato da Schroffenegger, nella ripresa arrivano i gol di Bonansea e Tarenzi, un palo di Gama, l’esordio di Lenzini e tante occasioni da gol. L’Italia mercoledì 11 marzo allo Stadio Da Bela Vista di Parchal (ore 19.45 italiane) affronterà in finale la Germania, che nel pomeriggio ha superato 4-0 la Norvegia. Le tedesche hanno vinto 15 dei 28 precedenti disputati – ultima sconfitta nel 2001 – e nel ranking Fifa sono seconde dietro agli Stati Uniti. Servirà una grande prova, ma le Azzurre sono pronte e vogliono continuare a regalare emozioni. ”Sono molto contenta della prestazione -dichiara a fine match Milena Bertolini- le ragazze sono entrate in campo con l’atteggiamento giusto, i reparti sono stati compatti come chiedevo e ho visto tanti movimenti che abbiamo provato negli ultimi giorni. In finale affronteremo una delle nazionali più forti del mondo, ma con questo spirito e questa convinzione possiamo mettere in difficoltà chiunque”.

Il Tabellino del match

Reti: 20′ Girelli; 56′ Bonansea; 68′ Tarenzi

Nuova Zelanda (5-4-1): Leat; Bott, Skilton, Stott, Moore (21′ st Stratford), Riley; White (28′ st Rood), Percival, Bowen, Longo (28 st Radosavlyevich); Wilkinson (29′ st Satchell) Allenatore: Sermani Non entrate: Nayler, Esson, Hassett, Cleverley, Chanche, Robertson, Van der Meer.

Italia (4-3-3): Schroffenegger; Guagni (32′ st Lenzini), Gama, Linari, Bartoli; Cernoia (25′ st Galli), Mascarello (40′ Caruso), Rosucci (40′ st Boattin); Bonansea (32′ st Bonetti), Girelli, Tarenzi (25′ st Bonfantini) Allenatore: Bertolini. Non entrate: Giuliani, Baldi, Giugliano, Sabatini, Tortelli, Salvai.