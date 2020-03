Calcio femminile all’Algarve Cup finisce 1-2

Portogallo Italia Tabellino Highlights | L’Italia femminile è in semifinale all’Algarve Cup. Al termine di una partita combattuta, le ragazze di Milena Bertolini battono il Portogallo e conquistano a tempo quasi scaduto la semifinale. Dopo una prima frazione sottotono, terminata sull’1-0 per le padrone di casa, nella ripresa le Azzurre cambiano marcia e atteggiamento, attaccando la profondità con più determinazione. Al 78′ Linari trova di testa il gol del pareggio, mentre Girelli a pochi secondi dalla fine trasforma con forza e precisione il rigore conquistato da Cernoia, decisiva con il suo perfetto assist anche in occasione della prima rete. Sabato 7 marzo (a Parchal, orario da definire) l’Italia affronterà in semifinale la Nuova Zelanda, che ha battuto ai rigori il Belgio nel terzo match della giornata inaugurale del torneo. Nell’altra parte del tabellone saranno Germania e Norvegia a contendersi l’accesso alla finale. “Come ci aspettavamo e’ stata una partita molto difficile – dichiara a fine match Milena Bertolini – nel primo tempo abbiamo sbagliato l’atteggiamento e anche tatticamente avremmo potuto fare meglio. L’Italia che conosciamo e’ scesa in campo nella ripresa: siamo stati più aggressive, più determinate e abbiamo giocato da squadra, con il Portogallo che non è più riuscito a ripartire. In semifinale sfideremo una squadra molto fisica, dobbiamo recuperare le energie per farci trovare pronte”.

Portogallo Italia Tabellino ed Highlights

Reti: 34′ pt D. Silva (P), 33′ st Linari (I), 45+4′ st Girelli rig. (I)

Portogallo (4-3-1-2): Pereira; Borges, Rebelo, Costa, D. Silva; Marques, Faria (23′ st Norton), T. Pinto; Neto (23′ st F. Pinto); J. Silva (15′ Mendes, 42′ st Nazareth), D. Silva. Allenatore: Neto. Non entrate: Morais, Santos, Jacinto, Marchao, Fidalgo, M. Gomes, D. Gomes.

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni (45′ st Bonfantini), Gama, Salvai (1′st Linari), Boattin; Cernoia, Rosucci (27′ Mascarello), Galli, Bonansea (27′ st Bartoli); Sabatino (27′st Bonetti), Girelli. Allenatore: Bertolini. Non entrate: Schroffenegger, Baldi, Lenzini, Giugliano, Tarenzi, Tortelli.