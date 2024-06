Olanda-Austria, le ultimissime sulle formazioni

Olanda di Koeman a caccia di una vittoria che garantirebbe il primo posto nel girone. Dall’altra parte l’Austria, in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Oranje in campo con il 4-3-3. Titolari Dumfries e De Vrij in difesa. In mezzo al campo Schouten e Simons, insieme a Reijnders. In avanti Depay, sostenuto da Frimpong e Gakpo.

Olanda-Austria, le probabili formazioni:

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo. CT. Koeman.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. CT. Rangnick.