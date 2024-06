Olanda-Austria, probabili formazioni e dove vederla

Olanda e Austria si giocano gli ottavi di EURO2024 all’Olympiastadion di Berlino. Con una vittoria gli Oranje potrebbero addirittura sperare nel primo posto se la Francia dovesse pareggiare o perdere contro una Polonia già eliminata oppure vincere con meno gol di scarto. Il match sarà visibile in diretta su RAI 2 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay martedì 25 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Olanda-Austria

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo. Ct. Koeman

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Lienhart, Trauner, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Ct. Rangnick