Olanda-Bosnia, le scelte di Koeman e Barbarez

Saranno queste probabilmente le scelte di Koeman e Barbarez in vista del primo impegno di Nations League tra Olanda e Bosnia. Capitano Dzeko affronta una squadra forte come l’Olanda, anche se in 90′ lo abbiamo visto, tutto è possibile. Titolari Dumfries, Kolasinac e l’ex Milan Krunic.

Olanda-Bosnia, le probabili formazioni:

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Aké; Schouten, Gravenberch; Malen, Xavi Simons, Gakpo; Brobbey.

BOSNIA (5-4-1): Piric; Radeljic, Ahmedhodzic, Katic, Bicakcic, Kolasinac; Gigovic, Krunic, Tahirovic, Hajradinovic; Dzeko.