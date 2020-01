Ottavi di Champions League, quali sono le squadre favorite?

La fase a gironi della Champions League si è conclusa e la competizione è entrata ormai da tempo nel vivo. L’Italia quest’anno ha saputo portare ben tre squadre agli ottavi di finale: Juventus, Atalanta e Napoli, un’impresa notevole, in particolare per i bergamaschi, che dopo tre preoccupanti sconfitte consecutive, hanno ribaltato una situazione che a molti sembrava ormai irrimediabilmente compromessa.

Dopo il sorteggio del 16 dicembre non solo oramai si conoscono gli abbinamenti delle varie squadre che dovranno scendere in campo, ma anche tutte le date delle partite di questi ottavi di finale. Vedremo giocare la prima italiana, ovvero l’Atalanta impegnata contro il Valencia il 19 febbraio, mentre una settimana dopo sarà il turno anche di Napoli e Juventus. Sarà molto interessante vedere come si comporteranno e che risultati sapranno regalarci.

Il 18 febbraio si fronteggeranno quattro big di assoluto spessore e potremmo divertirci ed emozionarci seguendo: Borussia Dortmund-PSG e Atletico Madrid-Liverpool.

Il 19 febbraio ci saranno Atalanta Vs Valencia e Tottenham Vs RB Lipsia. Il 25 febbraio scenderanno in campo Chelsea-Bayern Monaco e Napoli-Barcellona. Il 26 febbraio potremo goderci Real Madrid-Manchester City e l’attesissima Lione-Juventus.

Il 10 marzo scenderanno invece in campo Valencia-Atalanta e RB Lipsia-Tottenham, l’11 marzo si giocheranno PSG-Borussia Dortmund e Liverpool-Atletico Madrid; il 17 marzo con ogni probabilità ci sarà un grande spettacolo con Manchester City-Real Madrid e l’attesa Juventus-Olympique Lione.

Il 18 marzo Bayern Monaco-Chelsea e un altro importante appuntamento per gli italiani, con la sfida tra Barcellona e Napoli.

Si passera poi ai quarti di finale, il sorteggio per gli abbinamenti avverrà il 20 marzo e le gare di andata inizieranno il 7 e 8 aprile, mentre quelle di ritorno saranno il 14 e 15 aprile 2020.

Il sorteggio per le Semifinali ci sarà il 20 marzo, le gare di andata il 28 e 29 aprile e quelle di ritorno il 5 e 6 maggio.

L’attesissima finale di questa Champions League si giocherà invece al Atatürk Olimpiyat Stadı di Istanbul il prossimo 30 maggio. Naturalmente la speranza di tutti è che vedremo giocare in quella data almeno una squadra italiana. Non sarà per nulla facile, è inutile negarlo, visto il livello decisamente elevato di molte delle formazioni che vedremo presto dare il loro massimo in questi emozionanti Ottavi di Champions.

Nell’albo d’oro della Champions League, ovvero di quella che è la maggiore competizione calcistica europea, c’è senza dubbio il Real Madrid che spicca ampiamente sulle altre formazioni con ben 13 trofei vinti nella sua gloriosa storia e anche quest’anno è tra le favorite. Molto quotate anche il Manchester City e da tenere bene d’occhio il Tottenham, in particolare dopo l’arrivo di Mourinho sulla sua panchina.