Parma-Milan, le ultimissime sulle formazioni

Nei ducali rientra Delprato, che si posiziona al centro della difesa. In attacco confermato Bonny, davanti a Man, Sohm e Mihaila. Out Morata, Fonseca lancia dal 1′ l’autore del pareggio nella sfida contro il Torino, Noah Okafor. Trequarti con Pulisic, Loftus-Cheek e Leão. In mezzo al campo Musah e Reijnders. Prima da titolare per Pavlovic, che agirà accanto a Tomori nella difesa a quattro, sostenuti da Calabria e Theo Hernandez.

Parma-Milan, le probabili formazioni:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Circati, Valeri; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Okafor. All. Fonseca.