Pavoletti beffa il Sassuolo (2-1) | I neroverdi ancora sconfitti all’ultimo secondo

Rimonta completata per i sardi con la squadra di Dionisi che crolla nel finale

Grazie alla reti di Gianluca Lapadula e Pavoletti, il Cagliari batte il Sassuolo al Domus Arena e guadagna 3 punti preziosi in chiave salvezza. A sbloccare la gara ci aveva pensato Erlic nel primo tempo su assist di Lauriente. Nella ripresa le cose si complicano per la squadra di Dionisi che resta in 10 grazie al doppio giallo di Ruan e nel finale prima subisce la rete del pareggio proprio con l’ex attaccante di Milan e Genoa e poi a completare la rimonta ci penserà Pavoletti servito perfettamente da Eldor Shomurodov.