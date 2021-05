Autorizzata la partecipazione del pubblico a partire dalle semifinali di Peroni TOP10



Dopo la firma del Sottosegretario allo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto, la Federazione Italiana Rugby annuncia che già dal turno di andata delle semifinali del Campionato Peroni TOP10, in calendario tra sabato 15 e domenica 16 maggio, sarà permessa la partecipazione in presenza del pubblico.

L’On. Valentina Vezzali firma il decreto che consente al 25% del pubblico ammissibile negli impianti sede di gara, comunque in quantità non superiore a mille, di assistere agli incontri che, nei prossimi due fine settimana, determineranno le due contendenti che mercoledì 2 giugno si sfideranno nella Finale che assegnerà il 91° titolo di Campione d’Italia.

FIR pubblica il proprio protocollo aggiornato su covid-19.federugby.it e su federugby.it ed informato le quattro Società delle misure di testing a cui i membri dei gruppi squadra e gli ufficiali di gara dovranno sottoporsi nelle settantadue ore precedenti lo svolgimento di ciascun incontro di semifinale, oltre alle misure necessarie per garantire la partecipazione in presenza del pubblico.

Inoltre, viene definito che per le fasi finali di Peroni TOP10, in caso di diagnosi di Covid-19, quarantena o isolamento fiduciario della squadra in numero tale da rendere impossibile la partecipazione al match, non sarà possibile richiedere il rinvio della partita, con vittoria a tavolino (risultato di 20-0 e punteggio di 5-0) a favore della Società in grado di partecipare come previsto dal Regolamento Sportivo.

Chi potrà entrare negli stadi

L’ingresso allo stadio sarà riservato alle persone in possesso di certificazione che attesti l’esecuzione di un tampone negativo nelle 48 ore precedenti l’evento o di certificazione che attesti il completamento della procedura di vaccinazione, ovvero di certificato che attesti la guarigione dal Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data dell’evento.

Il calendario delle semifinali del Campionato Italiano Peroni TOP10