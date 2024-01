Pioli: “Oggi era importante da vincere ma le partite non finisco al 92esimo. Zirkzee è fantastico”

Sono queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, al termine della partita contro il Bologna, terminata 2-2.

Pioli: “Stasera non era serata per i rigoristi”

Queste le sue parole a Sky Sport:

Sulla partita: “Andiamo via con il rammarico di non aver vinto la partita. Vero che ci sono stati due rigori sbagliati ma abbiamo avuto tante occasioni ma anche concessa qualcuna a un ottimo Bologna. Ci deve insegnare che non puoi mollare l’attenzione in fase difensiva come nell’ultima azione del rigore. Un peccato perché la prestazione l’abbiamo fatta. Era una partita molto importante da vincere. Siamo dieci giocatori dentro l’area e non aiutiamo Theo in raddoppio e non leggiamo bene l’inserimento”

Sui rigori sbagliati: “Chiaro che Giroud e Theo sono ottimi rigoristi. Purtroppo stasera non è stata la loro serata”

Sulla classifica: “Guardiamo noi stessi e chiaramente non siamo contenti. C’erano tante cose dentro un’ipotetica vittoria. Era una partita difficile dove abbiamo giocato e rimontato. Ci sono tante cose positive ma abbiamo dimostrato che su altro dobbiamo ancora crescere. Sarebbe stato tutto positivo fino al 92esimo”

Sulla prestazione nonostante il risultato: “Noi cerchiamo il risultato attraverso la situazione. Abbiamo rivisto la situazione del terzo gol di Udine, dove tre dei nostri hanno attaccato e abbiamo segnato. Se la partita fosse finita 2-1, malgrado gli errori, la nostra fiducia e convinzione sarebbe diversa. Sarebbe stata un’altra vittoria che ci dava più morale e più classifica. Poi la prestazione c’è stata, ci mancherebbe: ma dobbiamo cercare di abbinare alle prestazioni, i risultati. Non esserci riusciti, ci dispiace ed è giusto che andiamo ad analizzare tutti i particolari.”

Sulle rimonte subite: “Nel secondo tempo, a parte l’occasione all’inizio, abbiamo giocato meglio del primo, concedendo davvero poco. Le partite non finiscono al 92esimo o al 95esimo. Questo sarà un nuovo insegnamento per il nostro futuro”

Su Zirkzee: “E’ un gran giocatore. L’ho seguito sin dai tempi del Bayern Monaco e poi nella mia Parma. Un giocatore fantastico, di fisicità e di qualità. Ha tutto. Al Bologna sta facendo molto bene”

Sulle parola a Leao dopo la sostituzione: “E’ lui che mi ah detto che il prossimo rigore lo tira lui. In allenamento non ne segna tanti però magari in partita… Quando è finito a destra è perchè aveva tagliato verso la porta e si è ritrovato lì”