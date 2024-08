Platini: “Thiago Motta è un’intenditore di calcio, aprirà un ciclo vincente. Yildiz? Sia un 10 come Messi”

L’ex giocatore, Michel Platini, ha toccato tanti argomenti nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport tra cui la Juve ora allenata da Thiago Motta.

Platini: “La Juve non può competere con Real, City e PSG”

Lei ci puntava su Allegri?

“Sì, però temo non avesse i giocatori giusti”.

Su Yildiz…

“Gli auguro tutto il meglio per il bene della Juve e del calcio. Sia un 10 come me, un creativo, uno di quelli che inventa. Si ispiri a Bellingham, a Messi, a Zidane, non posso dire a me perché non mi ha visto giocare, non era nato… E stia al centro”.

Come vede Thiago Motta alla Juve?

“Allora Motta è un intenditore di calcio. Lo conosco, era al Psg, bel giocatore, uomo intelligente. Dovunque è andato ha fatto bene. Giusto puntare su di lui. Gli piace un calcio offensivo e spettacolare. L’allenatore giusto per gestire questa transizione e far partire un ciclo vincente e giovane”.

Questa Juve è da Scudetto?

“Calma, un bambino vuole vincere sempre, ma un po’ di alternanza fa bene al calcio. Lo so che quattro anni senza scudetto sono tanti, ma anche dopo di me è successo. Poi si torna a vincere. La Juve si è resa conto di non poter rivaleggiare con Real, City, Psg, non ha più i mezzi di arabi e altri proprietari, quindi deve creare un grande collettivo. Oggi i ds sono importanti come gli allenatori”.

Resta l’Inter la favorita alla vittoria finale del campionato?

“Se vinci sei il più forte. L’Inter è una bella squadra però degli amici juventini mi hanno detto che ha tanti debiti”.