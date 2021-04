Sir Safety Conad Perugia perde gara 1 contro Cucine Lube Civitanova



La Sir Safety Conad Perugia perde al PalaBarton in quattro set con la Cucine Lube Civitanova che si porta dunque in vantaggio nella serie al meglio delle cinque.

Partita equilibrata e combattuta nei primi due parziali, poi gli ospiti prendono il sopravvento attaccando meglio (55% contro 45%) ed in generale con una fase break migliore. Perugia resta in corsa tenendosi con il servizio (6 ace contro 3) e ricevendo con buone percentuali (60% di positiva), ma risultando nei momenti importanti troppo fallosa. I bianconeri non difettano come carattere e determinazione, ma mancano in attacco dove solo la coppia centrale Russo-Solè (15 palloni vincenti in due) tiene buone percentuali offensive. Best scorer di Perugia Leon con 17 punti e nota di merito nella metà campo Sir Safety Conad per un ottimo Colaci che tiene alla grande in seconda linea, sia in ricezione (59% di positiva) che in difesa, e che si conferma anche l’anima della squadra da un punto di vista mentale.

Nella metà campo Lube sontuoso Simon (21 punti con il 77% in primo tempo), eccellente Juantorena che ne mette 15 giocando una gara a tutto campo e risultando letale quando il pallone scotta, doppia cifra anche per Leal (18) e Rychlicki (13).

Prossimo incontro a Civitanova per gara 2 in programma domenica alle ore 18:00.

I commenti di Solè e Simon

Sebastian Solè della Sir Safety Conad Perugia al termine del match: “La Lube ha vinto con merito senza dubbio. Sono chiaramente dispiaciuto, ma devo anche dire che siamo stati lì vicini per gran parte della partita con la sensazione di non aver giocato così bene e di essere stati troppo fallosi. È ovvio che per gara 2 questa cosa dobbiamo migliorarla”.

Robertlandy Simon per Cucine Lube Civitanova: “Abbiamo giocato una buona partita, lavorando bene in difesa. La mia prova in attacco? Ho giocato un buon match, spero di continuare così nella serie. Gara 2? Sarà un’altra battaglia. Dobbiamo stare concentrati, non abbiamo vinto niente, è ancora lunga. Per conquistare lo scudetto dobbiamo vincere altre due gare e sarà difficilissimo”.

Tabellino

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3

Parziali: 23-25, 25-22, 20-25, 20-25

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 6, Ter Horst 9, Russo 7, Solè 8, Leon 17, Plotnytskyi 9, Colaci (libero), Ricci, Zimmermann, Vernon-Evans, Muzaj 6. N.e.: Atanasijevic, Piccinelli, Biglino (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco, Rychlicki 13, Simon 21, Anzani 3, Leal 18, Juantorena 15, Balaso (libero), Kovar, Marchisio. N.e.: Hadrava, Falaschi, Larizza (libero), Diamantini, Yant Herrera. All. Blengini, vice all. Massaccesi.

Arbitri: Mauro Goitre – Alessandro Tanasi

LE CIFRE – PERUGIA: 19 b.s., 6 ace, 60% ric. pos., 28% ric. prf., 45% att., 8 muri. CIVITANOVA: 15 b.s., 3 ace, 31% ric. pos., 14% ric. prf., 55% att., 10 muri.