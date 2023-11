Intervenuto ad un evento, Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, è tornato a parlare dei rossoneri e non solo.

Pobega: “Presto torneremo tutti in forma”

Queste le sue parole:

Come state vivendo l’ultimo periodo?

“Tutte le settimane cerchiamo di analizzare ogni cosa e prepararci al meglio. Non ottenere risultati ci dà fastidio, ma questa settimana siamo tornati in campo con il mister e chi c’è a Milanello, anche per capire dove sono stati gli errori”.

La sosta arriva al momento giusto?

“Secondo me non c’è un momento giusto o sbagliato. Dobbiamo pensare al ciclo di partite che abbiamo per rimettere il discorso su come avevamo iniziato”.

Cosa dovete migliorare?

“Il mister ci sta dicendo di aiutarci per lavorare e preparare al meglio le partite. Poi tutte le partite le osserviamo tra di noi”.

Come mai così tanti infortuni?

“Lo viviamo sapendo che è una cosa che accade. Ne sono capitati di più del solito, ma abbiamo fiducia negli staff che abbiamo. Dobbiamo far passare questo momento e torneremo tutti in forma”.

Pensate di poter migliorare le vostre prestazioni?

“Nulla è impossibile, lavoriamo per preparare le partite al meglio e performare al massimo. Vogliamo avere più continuità possibile così da avere più certezze, mettere tasselli in più che poi ti portano al risultato finale”.

Quanto è felice che Bennacer stia rientrando?

“Siamo super contenti, ha fatto molti allenamenti con noi in settimana. Oltre ad avere un bel rapporto con lui, è un giocatore forte e può darci una mano e può dare quel qualcosa in più. Pian piano riprenderà la condizione”.

Come mai così tanti risultati altalenanti?

“Non ne abbiamo parlato in grosso modo, dobbiamo puntare a ciò che succede nelle partite successive. Ogni partita ha la sua storia e può essere condizionata da un episodio. Dobbiamo ripartire dalla prestazioni perché siamo una squadra forte e quando mettiamo in campo la prestazione giusta viene fuori anche il risultato”.

Quanto la scuola, quanto lo sport, quanto l’educazione e la formazione dei giovani, come lei, possano aiutare ad evitare casi tremendi come quelli di Giulia?

“Penso siano fondamentali. Continuiamo a sentire notizie su questi eventi orribili che accadano. E’ davvero osceno sentire ciò che succede. Credo che l’educazione, fin da piccolissimi, vada fatta nelle scuole, a casa, nei centri sportivi e tutti gli sport possono aiutare e cercare di non far accadere queste cose che sono veramente deplorevoli”.