Ismael Bennacer si appresta al rientro in campo. L’algerino del Milan è reduce di un infortunio che ha subìto durante la semifinale di andata di Champions League l’anno scorso contro l’Inter. Il giocatore ha rilasciato un’intervista dove ha parlato della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Bennacer | Le parole del rossonero sull’Inter

Bennacer, parlando dell’Inter, si è espresso così davanti ai microfoni: “L’Inter potrebbe offrirmi quello che vuole ma non ci andrò mai, rispetto troppo il Milan: non dico che rimarrò qui tutta la carriera ma sicuramente non andrò mai all’Inter”. Il rossonero ha poi continuato: “Con l’Inter è la rivalità più complicata, ci incontriamo sempre, come in Champions l’anno scorso, e condividiamo l’obiettivo scudetto”. Bennacer ha poi parlato dell’ex compagno di squadra Çalhanoğlu: “Voleva restare al Milan poi non so cosa sia successo, non avranno trovato l’accordo. Lo rispetto ma quando ho letto che sarebbe andato all’Inter ho pensato: non può averlo fatto. Siamo amici ma in campo non ci sono amici, a maggior ragione in un derby”. Queste le parole del centrocampista sul canale Youtube di Instant Foot.