Pokerissimo Inter al Bentegodi (0-5) | E c’è gloria anche per de Vrij e Bisseck

Nella tredicesima giornata di Serie A, l’Inter ha travolto l’Hellas Verona con un netto 5-0 in trasferta, confermando il suo stato di forma eccellente e consolidando il primato in classifica. La partita, disputata al Bentegodi il 23 novembre 2024, ha visto i nerazzurri dominare sin dalle prime battute, chiudendo la pratica già nel primo tempo.

Hellas Verona-Inter, i nerazzurri dominano già dai primi minuti

L’Inter è partita forte, sbloccando il risultato al 17’ con Joaquin Correa, bravo a finalizzare un’azione corale. Poco dopo è salito in cattedra Marcus Thuram, autore di una doppietta in pochi minuti (22’ e 25’), che ha messo in evidenza le difficoltà della difesa veronese. Al 31’, Stefan de Vrij ha siglato il quarto gol con un tiro preciso, mentre Yann Bisseck ha chiuso il primo tempo con una rete al 41’, fissando il risultato sul 5-0.

Nel secondo tempo, l’Inter ha abbassato i ritmi, complice anche l’ampio vantaggio, mentre il Verona non è riuscito a reagire. Simone Inzaghi ha effettuato diverse sostituzioni, preservando alcuni titolari in vista della prossima partita di Champions League. Nonostante i tentativi dei padroni di casa, il risultato non è cambiato.La vittoria conferma l’Inter come il miglior attacco della Serie A, con una fluidità di gioco e una solidità difensiva che stanno facendo la differenza. Per l’Hellas Verona, invece, la situazione si fa sempre più critica: la squadra di Paolo Zanetti si trova al 14° posto e deve invertire il trend negativo per evitare di essere risucchiata nella lotta per la salvezza. Con questa prestazione, l’Inter dimostra di essere una seria candidata al titolo, mentre il Verona dovrà lavorare duramente per risollevarsi in un campionato sempre più competitivo.