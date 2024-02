Porto-Arsenal, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Arsenal, in programma mercoledì 21 febbraio 2024, al Estádio do Dragão, si preannuncia come uno scontro affascinante tra due squadre con aspirazioni molto diverse in questa competizione. Con l’inizio fissato alle 21:00, entrambe le squadre si preparano per un incontro che potrebbe definire il loro percorso europeo di questa stagione​​. Il Porto, qualificatosi per gli ottavi finendo al secondo posto nel proprio gruppo a pari punti con il Barcellona, ma con una peggiore differenza negli scontri diretti, si affida alla propria fortezza difensiva e alla minaccia offensiva di Galeno. L’Arsenal, vincitore del proprio gruppo in autunno e in forte lotta per il titolo in Premier League, si reca a Porto con un misto di fiducia e cautela. La squadra di Mikel Arteta ha dimostrato di essere una forza dominante sia a livello nazionale che europeo, ma affronta una trasferta storicamente difficile.

Porto-Arsenal, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Arsenal è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 1.67 su Snai e 1.73 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.70 mentre una vittoria del Porto (segno 1) si trova anche quota 5.25. Ecco la comparazione quote di Porto e Arsenal dei bookmakers: