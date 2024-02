PSG-Brest, probabili formazioni e dove vederla

Ottavi di finale di Coppa di Francia: al Parco dei Principi, ospite del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, arriva il Brest, terza forza della Ligue1. Partita complicata per i parigini, i quali, nella competizione, hanno già superato il Ravel, squadra di sesta serie, e l’Orléans, formazione che milita in terza divisione. Diversamente, il Brest ha sconfitto l’Angers, nei trentaduesimi, e il Trélissac, nei sedicesimi. La sfida, in programma domani alle 21.10, non sarà visibile in Italia.

Le formazioni di PSG-Brest:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Carlos Soler, Marquinhos, Pereira, Beraldo; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko; Camara, Martin, Magnetti; Del Castillo, Mounié, Le Douaron. All. Roy.