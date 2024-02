Napoli, Osimhen piace al Psg per sostituire Mbappé | La situazione

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, e Kylian Mbappé, star del PSG. Entrambi nati a dicembre del 1998, è il loro destino potrebbe essere legato. Infatti, il sempre più probabile passaggio a zero del gioiello francese al Real Madrid in estate, potrebbe decidere la destinazione del nigeriano, la cui partenza è data per certa.

Osimhen da Napoli a Parigi?

Come detto, già da tempo è stato chiarito che Victor Osimhen non vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione. Sia lo stesso giocatore (“Cosa fare nel mio futuro è chiaro”) che Aurelio De Laurentiis (“Sapevamo che sarebbe andato in una big europea”) avevano fatto intendere cosa accadrà, ma resta da capire dove andrà il nigeriano e a che prezzo. Se Mbappé lascerà la capitale francese come tutto fa pensare, al suo posto potrebbe andare proprio il ragazzo nato a Lagos, che piace a Luis Enrique. Osimhen, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, con la maglia del Napoli ha disputato 119 partite, segnando 67 gol e fornendo 17 assist.