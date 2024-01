Napoli, De Laurentiis valuta i sostituti di Osimhen | I nomi dei possibili eredi

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli dipende tutto da lui. Il nigeriano ha ottenuto il massimo dal rinnovo di contratto ma in estate sembra sempre più inevitabile la cessione. Il presidente De Laurentiis con i soldi di una sua eventuale cessione, potrebbe agire prepotentemente sul mercato assicurandosi un profilo adatto a rimpiazzare un giocatore dal suo calibro.

Napoli, per sostituire Osimhen ci sono quattro nomi

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis non si farà problemi a tentare il colpo grosso per rimpiazzare Osimhen. Sul tavolo i nomi sono bene quattro: Jonathan David che piace ancora per caratteristiche, Victor Boniface del Bayer Leverkusen che è il nome che stuzzica di più e infine occhi pure su Joshua Zirkzee del Bologna, per il quale il Milan è già in prima fila. E attenzione a Santiago Gimenez del Feyenoord.