Napoli, Ostigard verso la permanenza | Il centrale ha convinto De Laurentiis

Leo Ostigard sembrava indirizzato verso il Torino in questa finestra di mercato, sul difensore del Napoli era piombato il Torino pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Dopo la partita di campionato contro la Lazio però, secondo quanto riferisce Sky Sport, le idee in casa Napoli sembrano cambiate.

Napoli, De Laurentiis vuole tenere Ostigard

L’ottima prestazione nella partita di ieri, sembra aver convinto definitivamente il presidente De Laurentiis alla permanenza del centrale. Il giocatore dopo la partita contro la Lazio è stato molto elogiato sui social da proprio tifosi e ora resterà a Napoli e non verrà ceduto in questa sessione invernale di calciomercato.