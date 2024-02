PSG-Lille, probabili formazioni e dove vederla

Grande sfida in Ligue1: al Parco dei Principi, ospite del PSG, arriva il Lille. Parigini, reduci dalla vittoria sul campo dello Strasburgo e quella in Coppa di Lega contro il Brest, sempre più sicuri del primato in classifica, con il Nizza, secondo, distante ben 8 punti. Il Lille, invece, quarto, ha vinto gara di campionato contro il Clermont. Il match, in programma sabato alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di PSG-Lille:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Soler, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembèlè, Mbappé, Kolo Muani. All. Luis Enrique.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; T. Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily; Bentaleb, Andre; Zhegrova, Yazici, Cabella; David. All. Fonseca.