Grande sfida in Ligue1: al Parco dei Principi, ospite del Paris Saint-Germain, arriva il Monaco. Parigini, che hanno sconfitto il Reims nell’ultima gara, si sono ripresi il primato in classifica, cogliendo al balzo all’assist fornitogli dal Nizza, uscito con un solo punto dalla trasferta di Montpellier. Il Monaco, invece, terzo, a tre lunghezze dalla formazione di Luis Enrique, a caccia di una vittoria che gli permetterebbe di agganciare il primo posto. L’ultimo precedente giocato a Parigi, risalente all’agosto 2022, è terminato 1-1 con reti di Volland, per i monegaschi, e Neymar, per il PSG. Il match, in programma venerdì alle 21, sarà visibile, in esclusiva, Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Fabian Ruiz, Soler, Vitinha; Dembelé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.

MONACO (3-4-2-1): Kohn; Vanderson, Maripan, Magassa; Singo, Zakaria, Fofana, Henrique; Minamino, Golovin; Ben Yedder. All. Hütter.