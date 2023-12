Il PSG di Luis Enrique ospita il Nantes al Parco dei Prinicipi, sabato alle 21. Parigini, alla settima vittoria consecutiva, hanno raggiunto il primato della classifica, staccando di quattro punti il Nizza, secondo. Il Nantes occupa la nova posizione ed è reduce da due risultati utili consecutivi, ultima la vittoria contro proprio contro il Nizza in casa. Lo scorso precedente a Parigi, risalente a marzo, è terminato 4-2 per i padroni di casa. Il match sarà visibile su Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Tenas; Hakimi, Skriniar, Lucas Hernández, Mukiele; Vitinha, Ugarte, Kang-In Lee; Dembele, Asensio, Mbappé. All. Luis Enrique.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Coco, Comert, Castelletto, Duverne; Chirivella, Moutoussamy; Sissoko, Mollet, Simon; Mohamed.