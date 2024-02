Questa sera alle 21.30 torna SportPaper TV | con Roberta Pedrelli

Nuova puntata di SportPaper TV, questa sera alle 21.30 sul canale 14 del digitale terrestre di Radio Roma Television torna Roberta Pedrelli. Si parlerà di campionato, dalla corsa scudetto che vede l’Inter in fuga, alla corsa al quarto posto. Inoltre spazio alla settimana di coppe, con Roma, Lazio e Milan all’esame europeo. In studio il direttore di SportPaper Daniele Amore, l’agente Fifa Adriano Tommasi, Gianluca Boserman e Claudio De Francesco. Anthony Cervoni seguirà in diretta il posticipo Juventus-Udinese.