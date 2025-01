La probabile formazione biancoceleste in vista del derby di questa sera

Lazio in campo con il 4-3-3. Marco Baroni sceglie di Gila e Romagnoli al centro della difesa, supportati da Marusic e Nuno Tavares sulle corsie laterali. In mezzo al campo Rovella coadiuvato da Guendouzi e Dele Bashiru. In avanti Isaksen e Zaccagni ai lati di Castellanos.

Roma – Lazio, la probabile formazione dei biancocelesti:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.