Il 2025 parte con il derby capitolino tra Roma e Lazio. Squadre divise da ben quindici punti in classifica. I giallorossi occupano la decima posizione di classifica con 20 punti, mentre i biancocelesti sono quarti con 35 punti. L’ultimo derby in casa della Roma è terminato 1-0 per i padroni di casa con rete siglata da Mancini. La gara, in programma domani alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva su DAZN.

Roma – Lazio, le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saeleaekers, Konè, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.