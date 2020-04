Rafa Nadal, grande sfida in famiglia

Rafael Nadal senza tennis non sa stare. Se la “quarantena” per la diffusione del Covid-19 lo ha costretto a restare a casa e senza lo possibilità di scendere in campo, il tennista spagnolo ha trovato una soluzione alternativa e assolutamente casalinga.

Una sfida in famiglia, un singolare inedito, in giardino, contro la sorella. Se il campo è improvvisato con le poltrone a fare da rete, l’agonismo invece resta quello dei grandi tornei. Chi ha vinto? Difficile dirlo ma di certo lo stile di Maria Bel Nadal non ha nulla da invidiare a quello del fratello.

Rafael Nadal per l’emergenza Covid-19

In questo periodo di grandi difficoltà per il suo paese, Rafael Nadal ha deciso di supportare la Croce Rossa Spagnola durante questa emergenza. Insieme a lui anche altri colleghi e connazionali e sportivi iberici di altre discipline.