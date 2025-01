Ranieri: “Giocato un buon primo tempo. Il rigore è netto, non so perché il Bologna si lamenti”

Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida col Bologna.

Le parole di Ranieri

Sul rigore ha urlato il nome di Artem.

“No, volevo proprio dire che lo doveva battere lui il rigore, perché Zalewski aveva preso la palla in mano e volevo Artem invece sul dischetto”.

È stato un punto guadagnato con sofferenza

“Credo che manchi più a voi che a me la vittoria in trasferta prima di fare un anno solare. Io penso che abbiamo giocato un buon primo tempo dove abbiamo creato più palle gol noi che loro. Si sono lamentati per il rigore non capisco perché visto che l’hanno preso anche loro perché il nostro gocatore l’ha sfiorata di mano, non diciamo niente sul possibile rigore su Saelemaekers, forse è stato colpito poco. La partita ci è sfuggita è stato bravo il Bologna con i contropiedi ed è cambiata la partita, la partita andava ripresa. Mi ha fatto molto piacere pareggiare all’ultimo ma aldilà di questo, chi è entrato nel secondo tempo è entrato con determinazione come mi aspettavo”.