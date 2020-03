Liga, Real Madrid-Barcellona finisce 2-0: Tabellino ed Highlights

Real Madrid Barcellona Tabellino Highlights | Sotto gli occhi di Cristiano Ronaldo, per la prima volta in tribuna al Santiago Bernabeu dal suo addio al Real Madrid, i ‘blancos’ si aggiudicano 2-0 il ‘Clasico’ contro il Barcellona nella gara valida per la 26° giornata della Liga. I catalani giocano meglio i primi 45 minuti (decisivo Courtois su Arthur e Messi) ma i padroni di casa vengono fuori nella ripresa. Dopo una super parata di ter Stegen su Isco la squadra di Zidane sblocca il risultato al 26′ con Vinicius, che parte dalla sinistra – servito in profondità da Kroos – e da posizione defilata supera il portierone tedesco grazie alla deviazione determinante in scivolata di Piquè. Nel recupero Mariano Diaz, entrato qualche secondo priva, trova il raddoppio con un’azione personale sulla destra dopo aver bruciato in velocità Umtiti. Il Real Madrid ritrova così la vetta della classifica salendo a 56 punti, a +1 sui blaugrana fermi a 55

Il Tabellino del Clasico della Liga spagnola

Reti: 71′ Vinicius, 92′ Mariano Diaz

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde (86′ Lucas Vazquez), Casemiro, Kroos; Isco, Benzema (92′ Mariano Diaz), Vinicius. Allenatore: Zidane

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arthur (81′ Rakitic), Busquets, F. De Jong; Messi, Griezmann (81′ Fati), Vidal (69′ Braithwaite). Allenatore: Setien