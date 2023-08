Sarà probabilmente Kepa Arrizabalaga il nuovo portiere del Real Madrid. Il giocatore spagnolo, in queste ore ha rifiutato la proposta del Bayern Monaco e tornerà in patria per sostituire Courtois, che ne avrà per diversi mesi. L’operazione si sta chiudendo sulla base di un prestito secco fino a giugno, anche se potrebbe essere inserito il diritto di riscatto o addirittura l’obbligo.