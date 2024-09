Real Sociedad-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Aspettando la Champions, punto di forza dei Blancos, il Real Madrid di Ancelotti torna in campo nella Liga a caccia di 3 punti esterni, che mancano dallo scorso campionato. Non sarà facile però, vista la trasferta contro la Real Sociedad. La gara di domani andrà in onda su Dazn.

Real Sociedad-Real Madrid, le probabili formazioni:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Pacheco, Javi López; Turrientes, Zubimendi, Sergio Gómez; Kubo, Oskarsson, Sheraldo Becker.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Lucas Vázquez, Rüdiger, Fran García; Valverde, Modric, Arda Güler; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.