Dopo una lunga telenovela, questa volta l’affare è andato in porto: Theo Hernandez prolungherà il suo contratto con il Milan fino al 2026. Il terzino francese, arrivato dal Real Madrid ormai 3 anni fa, si è gradualmente messo in mostra fino ad esplodere dopo la breve gestione Giampaolo: con Stefano Pioli Theo è definitivamente esploso, forse non curando sufficientemente alcune sue debolezze (tra tutte, l’utilizzo del piede debole e la visione nella metà campo offensiva), ma limando alla perfezione le sue qualità, fino a diventare uno dei migliori al mondo nel suo delicato ruolo.

Rinnovo Theo Hernandez, le cifre

Theo, che vanta ben 19 gol e 21 assist in 108 partite totali con la maglia rossonera, ritoccherà il suo contratto per un guadagno di 4.5 milioni di euro all’anno fino, appunto al 2026. Si tratta del secondo rinnovo in pochi giorni per Maldini e la società rossonera, che poco tempo fa hanno infatti prolongato anche il contratto del difensore centrale italiano Matteo Gabbia (cercato dalla Sampdoria nel corso del marcato invernale, così come Castillejo, ma rimasto per dare quantità e qualità ad un reparto oggi in grande difficoltà per il Milan.