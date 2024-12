Rinvio Fiorentina-Inter: prime date utili a febbraio | Tutti i dettagli

Dopo il rinvio di Fiorentina-Inter, causato dall’improvviso malore di Edoardo Bove, il Consiglio di Lega si è riunito nella giornata di ieri per determinare la data nella quale la partita verrà disputata; nessuna decisione ufficiale è però stata presa a causa del fitto calendario di entrambi i club. Non ci sono infatti date libere al momento, tutto dipenderà dagli impegni europei delle due squadre e dagli eventuali playoff. La ‘Gazzetta dello Sport’ ha provato a fare il punto della situazione chiarendo le probabili date in cui potrebbe essere recuperato il match.

Ecco quanto affermato dalla Gazzetta:

“Il Consiglio di Lega riunito nel primo pomeriggio di ieri, dedicato alla data del recupero di Fiorentina-Inter, ha rinviato la partita “alla prima data utile”. Non può essere identificata con più precisione, considerati anche gli impegni nelle coppe nazionali e internazionali delle due squadre. Come per Milan-Bologna, il primo spazio buono può aprirsi nel calendario di febbraio. Se almeno una tra Fiorentina e Inter centrerà i quarti di finali di Coppa Italia sarà in campo tra il 5 e il 26 del mese, restringendo il margine”