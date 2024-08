Roma, Bove sempre più fuori dai piani di De Rossi | Offerta da 10 milioni del Nottingham Forest

L’avventura di Edoardo Bove alla Roma sembra giunta al capolinea, con il centrocampista che è scivolato nelle gerarchie del tecnico Daniele De Rossi, complice l’arrivo di Enzo Le Fée. Negli ultimi tempi, Bove è stato oggetto di interesse da parte di diversi club, tra cui Fiorentina, Napoli e PAOK. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Tempo, il Nottingham Forest sarebbe in pole position per assicurarsi il calciatore, avendo presentato un’offerta di circa 10 milioni di euro per portarlo in Premier League.

De Rossi cerca un box to box, ma non poteva essere proprio Bove?

La Roma sta valutando seriamente la proposta, poiché la cessione di Bove potrebbe rappresentare un’importante iniezione di liquidità per il club, fondamentale per completare le operazioni di mercato in entrata. Questo trasferimento permetterebbe ai giallorossi di avere più margine di manovra per gli ultimi giorni di trattative, rafforzando ulteriormente la rosa a disposizione di De Rossi. De Rossi che, come ormai sappiamo, chiede a gran voce un centrocampista con caratteristiche di intensità. Stranisce la poca considerazione rivolta a Bove in questo senso, viste le buone cose che il ragazzo aveva fatto vedere negli ultimi due anni.