Roma-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Oggi, lunedì 9 febbraio alle 20:45 la Roma ospiterà all’Olimpico il Cagliari nella sfida valida per la 24esima giornata di Serie A Tim. Occasione da non perdere i giallorossi che in caso di vittoria raggiungerebbero al quarto posto la Juventus che ieri sera ha pareggiato contro la Lazio allo Stadium (2-2). Arbitro della gara

Roma-Cagliari, probabili formazioni

La Roma arriva dalla sconfitta nell’ultimo turno contro l’Udinese, che si è imposta 1-0 ad Udine. La squadra di Gasperini spera di ritornare a vincere e macinare punti per un buon piazzamento finale in classifica.

Il Cagliari arriva da una splendida vittoria, ha battuto l’Hellas Verona all’Unipol Domus con un netto 4-0. La formazione di Pisacane è alla ricerca di punti importanti per raggiungere la salvezza che quest’anno va decisamente bene. I sardi sono al 12esimo posto con 28 punti.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. All.: Gasperini

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All.: Pisacane

Roma-Cagliari, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Cagliari sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Gli abbonati Dazn potranno seguire l’incontro collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

I clienti Sky potranno guardare il match dell’Olimpico sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Valida la visione anche tramite SkyGo e Now.