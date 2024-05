Roma, Doig nel mirino | Dybala vola in Premier?

Secondo il “Messaggero”, il matrimonio fra la Roma e Paulo Dybala è giunto ai titoli di coda, ma nel frattempo ieri è arrivata un’ottima notizia cioè il riscatto di Angeliño.

Roma, il futuro di Dybala

Il quotidiano romano si è soffermato sulle ultime dichiarazioni della Joya, che ha aperto le porte ad un futuro nella Liga o in Premier League, con lo stipendio che salirà a 8 milioni la prossima stagione se rimarrà nella capitale. La situazione è ancora da decifrare, ma non è escluso il divorzio. La buona notizia è il riscatto di Angeliño e il fatto che ci sia un nuovo ds. Ghisolfi non ha intenzione di fermarsi e vuole rinforzare ulteriormente la fascia sinistra. Il Messaggero parla dell’interesse dei giallorossi per Josh Doig in vista della possibile partenza di Spinazzola.