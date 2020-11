Roma, Fonseca lancia Calafiori: “Giocherà benissimo”

Fonseca parla alla vigilia della sfida europea contro il Cluj, emergenza difesa per la Roma.

Queste le parole rilasciate da Fonseca a Sky Sport:: “Principalmente pensiamo a vincere. Questa è una partita importante per noi, sono importanti i tre punti, non possiamo pensare alla partita di andata, dobbiamo pensare a una gara difficile, il Cluj è difficile da affrontare in casa, vogliamo i tre punti”.

Emergenza in difesa, possibile il cambio modulo?

“È possibilià, ma vedremo domani. In questo momento mancano tanti difensori centrali, ma vedremo domani”.

Calafiori titolare?

“Sì, giocherà benissimo”

Dzeko?

“Si è allenato questi due giorni senza grande intensità, penso di fagli giocare qualche minuti in questa partita per vedere come sta Dzeko Fisicamente”.