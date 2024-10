Roma, Hummels e il premio dalla UEFA | Scherza (ma non troppo) sui social: Più premi che minuti giocati”

Nella giornata di oggi il difensore tedesco Mats Hummels ha ricevuto il premio per la “Champions League Team of the Season 2023-2024″. Il centrale ha postato sui social le foto del trofeo UEFA ed ha commentato ancora una volta in maniera ironica nei confronti della sua esperienza alla Roma, lanciando un’altra stoccatina a Juric: “Più trofei ‘Champions League Team of the Season’ che minuti giocati finora (la prendo sempre con umorismo, quindi interpretate questa battuta come tale). Un po’ in ritardo per la festa, ma il pacco ha dovuto viaggiare da Dortmund a Roma”.

Hummels ancora senza minuti con la Roma | Sta diventando un caso?

Eh già, perché Mats Hummels, uno dei miglior difensori degli ultimi 20 anni, miglior difensore della scorsa Champions League, con la Roma non ha giocato nemmeno un minuto fin qui. E questo fa strano, considerando anche le prestazioni generali della squadra. L’indicazione è quella di una condizione fisica non al top, ma ora, dopo più di un mese di allenamenti in gruppo, il suo momento deve arrivare. E chissà che non succeda già nella sfida con l’Inter. Lui intanto, qualche stoccatina alla sua nuova squadra l’ha mandata sui social e lo ha fatto anche oggi.