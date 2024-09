Roma, i Friedkin alle prese con la scelta del nuovo Ceo: ecco i nomi più quotati

La Roma e tutto l’ambiente sono in subbuglio dopo la decisione della società di esonerare Daniele De Rossi per far spazio a Ivan Juric. Prima della partita di ieri con l’Udinese, la prima del nuovo tecnico sulla panchina giallorossa, sono infatti arrivate le dimissioni del Ceo del club, Lina Souloukou: la dirigente greca paga la decisione del cambio di allenatore fortemente contestata dal pubblico giallorosso. Il tifo più caldo della Roma non ha digerito la sua scelta di esonerare De Rossi e nelle ultime ore, insieme alla sua famiglia, era stata messa anche sotto scorta per possibili ripercussioni.

I Friedkin riflettono sul nuovo Ceo | Anche Boniek e Boban nella lista per sostituire la Souloukou

Con la Souloukou che ha fatto un passo indietro, da capire adesso chi la famiglia Friedkin deciderà di mettere al suo posto. I primi nomi circolati nell’ambiente giallorosso, scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola, sono quelli di Umberto Gandini e Giampaolo Montali, dirigenti che hanno già fatto parte dell’organigramma giallorosso, anche se i Friedkin fin qui hanno sempre lavorato in discontinuità col passato della società. E infatti al vaglio della proprietà ci sono anche figure come Boban e Boniek. In attesa della decisione definitiva, a tenere le redini del club sono Lorenzo Vitali, legale di fiducia dei Friedkin, e Maurizio Lombardo, il segretario generale.