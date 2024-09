Roma, Juric rassicura sulle condizioni di Dybala | Ma l’argentino oggi non si è allenato

Preoccupano un po' le condizioni di Dybala in casa Roma. Per l'argentino non sembrano esserci infortuni, ma ieri col Venezia è rimasto in panchina e oggi non si è allenato.

Ivan Juric s’è a lungo soffermato su Paulo Dybala dopo la vittoria in rimonta contro il Venezia. L’allenatore della Roma in conferenza stampa ha così spiegato i motivi che l’hanno spinto a tener fuori l’attaccante argentino: “Lui sta bene, tutti gli esami strumentali sono stati negativi, ma non vogliamo rischiare nulla e abbiamo preso la decisione che è troppo importante e il campionato ancora lungo e non lo abbiamo utilizzato. È un ragazzo speciale, un giocatore speciale”.

Juric: “Per migliorare anche senza Dybala dobbiamo lavorare sul gioco”

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: “Secondo me, per migliorare la Roma quando lui non c’è, bisogna lavorare sul gioco, sul passaggio, e capire esattamente dove posizionarsi per ottenere una migliore circolazione e più velocità. Quando c’è, in certi momenti della partita, è meglio lasciarlo fare, perché ha un modo di far giocare la squadra che è impressionante. Non serve dirgli di stare qui o lì, perché lo fa da solo e lo fa con una logica. Secondo me, con altri giocatori bisogna lavorare molto sulle posizioni, su dove stare per recuperare la palla e dare continuità al gioco. Bisogna abituarsi a giocare sia con lui che senza di lui. Penso che possiamo migliorare molto nel gioco e nel passaggio: nelle prime due partite abbiamo fatto molto bene, oggi un po’ meno, ma ci sono tutte le basi per fare bene. Lui sta bene, abbiamo preso la decisione che è troppo importante e non lo abbiamo utilizzato per non rischiare”.

Juric sminuisce l’infortunio di Dybala, ma lui non si allena col gruppo

Dybala però nonostante le rassicurazioni di Juric oggi non s’è visto a Trigoria. Così riporta Vocegiallorossa.it: “Mattinata di lavoro a Trigoria, in vista della partita di giovedì prossimo di Europa League, contro l’Elfsborg. Dalle foto pubblicate sul sito della Roma, in campo sono scesi quei calciatori che non sono stati impiegati per almeno 60′ contro il Venezia. Tra questi, però non si vede Paulo Dybala. Lavoro di scarico per gli altri”