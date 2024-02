Roma, Lukaku trascinatore in Europa League | E’ la sua coppa

L'attaccante belga non perdona in Europa League, sesto centro nella competizione quest'anno che lo rende anche capocannoniere del torneo.

Romelu Lukaku dimentica le difficoltà dell’ultimo periodo e contro il Feyenoord torna a fare la cosa che gli riesce meglio: segnare. Lo fa ancora una volta in Europa League, la coppa in cui storicamente ha sempre segnato valanghe di gol, trovando il sesto centro del torneo e diventandone capocannoniere. Ora l’obiettivo è tornare a bucare la rete anche in campionato.

La Roma si aggrappa ai suoi gol per tentare la volata in campionato e in Europa

Un periodo complesso per un attaccante può capitare, soprattutto se da inizio anno le ha giocate tutte e la brillantezza sotto porta viene meno. Ma Lukaku, che ha segnato 381 reti in carriera in 740 partite tra club e nazionale, non è di certo una scommessa e rimane letale negli ultimi 16 metri. “E’ uno dei più forti nel suo ruolo”, ha detto De Rossi al termine della partita contro il Feyenoord, e i numeri danno ragione al tecnico romano.

Sono 15 i gol in questa stagione per l’attaccante belga, 9 in campionato e 6 in Europa League, e ora la Roma spera di ritrovarlo nel migliore stato di forma per tentare la difficile scalata in campionato e Europa League. Certo è che un giocatore come Lukaku dentro il rettangolo verde, non passa mai inosservato, a dispetto di quanto qualcuno tenta di far credere.