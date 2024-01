Roma, Massara in pole position per sostituire Tiago Pinto

Un fulmine a ciel “sereno” quello che si è abbattuto su Trigoria nella giornata di ieri, in seguito al comunicato attraverso il quale la Roma ha comunicato l’addio di Tiago Pinto. Egli da febbraio non sarà più il direttore sportivo dei giallorossi. I Friedkin sono già a lavoro per trovare il suo sostituto, e sembrerebbero orientati verso alcuni nomi ben precisi.

Roma, tutti i possibili eredi di Tiago Pinto

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe pensando a Massara come erede di Tiago Pinto, una figura ben nota a Roma per le sue precedenti esperienze con Walter Sabatini e in seguito in due brevi periodi in solitaria. Altri nomi circolano nella lista dei potenziali successori di Pinto, tra cui François Modesto attualmente al Monza e con precedenti esperienze lavorative con Lina Souloukou all’Olympiacos. Javier Ribalta, recentemente lasciato dal Marsiglia, è anch’esso un nome in lizza. Un ulteriore nome è quello di Charles Gould, il quale in precedenza suggerito proprio il nome di Tiago Pinto.