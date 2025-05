Jurgen Klopp sarà il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico del Liverpool ha detto sì alla società dei Friedkin. A riportare la notizia è il quotidiano ‘La Stampa’. I casting per la panchina della Magica sono arrivati al capolinea.

Roma, Klopp ha detto sì

Una scelta che spiazza tutti, soprattutto dopo le ultime voci e dopo che nessuno avesse mai preso in considerazione il tecnico dei Reds. Ad oggi è stata la scelta più clamorosa da parte dei Friedkin che, dopo le voci e gli indizi rilanciati in tempi e in modi diversi nelle ultime ore, farebbe clamorosamente saltare il banco. L’ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool avrebbe accettato la proposta dei Friedkin dalla Roma domenica 18 maggio, pochi istanti dopo il triplice fischio della gara tra Roma e Milan.

Il video diffuso dai Friedkin, proprietari della società giallorossa, era stato interpretato come un primo indizio. L’indiscrezione di ‘La Stampa’, però, aggiunge nuove certezze. L’arrivo del tecnico è sullap panchina del club capitolino aprirebbe le porte a un mercato importante con sei rinforzi. Tre titolari e tre riserve più due Primavera da valutare in ritiro.